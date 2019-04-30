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Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlaklar deprem habercisi mi? İstanbul neden çatlıyor?

Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlaklar deprem habercisi mi? Önce Esenyurt'ta yolda çatlak meydana gelmişti. Şimdi de Sancaktepe'de bir okulun bahçesinde ortaya çıkan çatlaklar İstanbulluları korkuttu ve akıllara 'Bu çatlaklar deprem habercisi mi?' sorularını getirdi. Uzmanlar Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlakları yorumladı.

30.04.2019 10:47 - Son Güncelleme: 30.04.2019 11:13
Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlaklar deprem habercisi mi? İstanbul neden çatlıyor?

Önce Esenyurt ardından Sancaktepe... Her iki ilçede oluşan çatlaklar vatandaşları korkuturken öte yandan akıllara olası İstanbul Depremi'ni getirdi. Peki bu çatlakların deprem ile ilgisi var mı?

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Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlaklar deprem habercisi mi? İstanbul neden çatlıyor?

ESENYURT İLE BAŞLADI

Esenyurt'ta iki sokak ve bazı binalarda çatlakların oluşması üzerine 40'a yakın bina tahliye edildi. Esenyurt'ta çatlamaların olduğu sokakta 40'a yakın binanın sakini önceki akşam saatlerinden itibaren evlerine döndü.

Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlaklar deprem habercisi mi? İstanbul neden çatlıyor?

SANCAKTEPE İLE DEVAM ETTİ

Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın zemininde çatlaklar oluştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlaklar deprem habercisi mi? İstanbul neden çatlıyor?

İSTANBUL'DA NELER OLUYOR?

Akşam'ın haberine göre bunun tek bir nedeni var: "Bilinçsizce yapılan inşaatlar.'

Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlaklar deprem habercisi mi? İstanbul neden çatlıyor?

'ZEMİNDEKİ DENGENİN BOZULMASI SÖZ KONUSU'

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu durumun depremle alakalı değil, yapılan binalar ile alakalı olduğunu söyledi.

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