Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlaklar deprem habercisi mi? İstanbul neden çatlıyor?
Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlaklar deprem habercisi mi? Önce Esenyurt'ta yolda çatlak meydana gelmişti. Şimdi de Sancaktepe'de bir okulun bahçesinde ortaya çıkan çatlaklar İstanbulluları korkuttu ve akıllara 'Bu çatlaklar deprem habercisi mi?' sorularını getirdi. Uzmanlar Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlakları yorumladı.
Önce Esenyurt ardından Sancaktepe... Her iki ilçede oluşan çatlaklar vatandaşları korkuturken öte yandan akıllara olası İstanbul Depremi'ni getirdi. Peki bu çatlakların deprem ile ilgisi var mı?
Esenyurt'ta iki sokak ve bazı binalarda çatlakların oluşması üzerine 40'a yakın bina tahliye edildi. Esenyurt'ta çatlamaların olduğu sokakta 40'a yakın binanın sakini önceki akşam saatlerinden itibaren evlerine döndü.
Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın zemininde çatlaklar oluştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.