Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlaklar deprem habercisi mi? İstanbul neden çatlıyor?

Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlaklar deprem habercisi mi? Önce Esenyurt'ta yolda çatlak meydana gelmişti. Şimdi de Sancaktepe'de bir okulun bahçesinde ortaya çıkan çatlaklar İstanbulluları korkuttu ve akıllara 'Bu çatlaklar deprem habercisi mi?' sorularını getirdi. Uzmanlar Esenyurt ve Sancaktepe'deki çatlakları yorumladı.