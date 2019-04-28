İmamoğlu'nun yoldaşı Canan Kaftancıoğlu, PKK'lı Sakine Cansız'a terörist diyemedi 28.04.2019 00:42

Ekrem İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na katıldığı bir TV programında 6 yıl önce PKK kurucusu terörist Sakine Cansız ile ilgili attığı tweet soruldu. Kaftancıoğlu sorulan soruyu, 'dünden bugüne hiç değişmedim' şeklinde yanıtlayarak PKK desteğini bir kez daha gözler önüne serdi!