İmamoğlu'nun yoldaşı Canan Kaftancıoğlu, PKK'lı Sakine Cansız'a terörist diyemedi

Ekrem İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na katıldığı bir TV programında 6 yıl önce PKK kurucusu terörist Sakine Cansız ile ilgili attığı tweet soruldu. Kaftancıoğlu sorulan soruyu, 'dünden bugüne hiç değişmedim' şeklinde yanıtlayarak PKK desteğini bir kez daha gözler önüne serdi!
İmamoğlu'nun yoldaşı Canan Kaftancıoğlu, PKK'lı Sakine Cansız'a terörist diyemedi28.04.2019 00:42
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