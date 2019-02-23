MEB LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı! 2019 Şubat ayı LGS sayısal - sözel soruları listesi
2019 Şubat ayı LGS örnek sorular için bekleyiş sona erdi. Her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyuran MEB, Şubat ayı örnek soruları ve cevaplarını yayınladı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında sayısal testte 20, sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. İşte MEB tarafından yayımlanan Şubat ayı LGS örnek sorular listesi...
23.02.2019 15:17
- Son Güncelleme: 23.02.2019 15:17
LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı. MEB tarafından yayınlanan 2019 Şubat ayı LGS örnek soru kitapçığında, sayısal alanda Matematik'den 10 ve Fen Bilimleri'nden 10'ar soru, sözel alanda ise Türkçe'den 10, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5, İngilizce'den 5'er soru yer aldı. İşte 2019 Şubat ayı LGS örnek soru kitapçığı listesi...
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