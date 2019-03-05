GaleriGüncel

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi belli oldu

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camii tamamlandı. Caminin açılışı, 7 Mart Perşembe gününe denk gelen Regaib Gecesi'nde gerçekleştirilecek.

05.03.2019 16:10 - Son Güncelleme: 05.03.2019 17:19
Çamlıca Camii'nin açılış tarihi belli oldu

İstanbul'un en yüksek rakımlı tepesi olan Çamlıca'da 2013 yılında yapımına başlanan ve 6 yılda tamamlanan Çamlıca Camii, kapılarını vatandaşlara açmak için gün sayıyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi belli oldu

Cami, 7 Mart Perşembe günü büyük bir törenle açılacak. 7 Mart aynı zamanda Regaib gecesi ve 8 Mart'taki 3 aylar başlangıcının da müjdecisi.

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi belli oldu

BAŞKAN TÜRKMEN TWITTER HESABINDAN DUYURDU
Caminin açılış haberini Üsküdar Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Üsküdar'da yeniden aday gösterilen Hilmi Türkmen twitter hesabından duyurdu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi belli oldu

Başkan Türkmen, paylaştığı mesajda "Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun. Asrın Mührü Çamlıca Camii, 7 Mart Perşembe, Regaib Kandili gecesinde açılıyor. Bu unutulmaz günü hep beraber yaşayalım. Tüm halkımız davetlidir" dedi.

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi belli oldu

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olan Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi bulunuyor. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark da var.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul'un o günlerini unutma! İşte Küllerinden Doğan Şehir İstanbul
İstanbul'un o günlerini unutma! İşte "Küllerinden Doğan Şehir" İstanbul