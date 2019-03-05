İstanbul'un o günlerini unutma! İşte "Küllerinden Doğan Şehir" İstanbul
Dünyanın gözbebeği İstanbul; her alanda artan sorunlar nedeniyle şanına yakışmayacak günler yaşıyordu. İhmaller zinciri, CHP'li idarecilerin acziyeti yüzünden İstanbul karanlık bir dönemden geçiyordu. Akmayan musluklar, toplanmayan çöpler, sahipsiz bir şehir ve o şehirde hava kirliliği yüzünden maskeyle nefes almak zorunda kalan insanlar. İstanbul halkı "bu böyle gitmez dedi" ve kararını verdi.
05.03.2019 14:37
- Son Güncelleme: 05.03.2019 14:37
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