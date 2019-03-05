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İstanbul'un o günlerini unutma! İşte "Küllerinden Doğan Şehir" İstanbul

Dünyanın gözbebeği İstanbul; her alanda artan sorunlar nedeniyle şanına yakışmayacak günler yaşıyordu. İhmaller zinciri, CHP'li idarecilerin acziyeti yüzünden İstanbul karanlık bir dönemden geçiyordu. Akmayan musluklar, toplanmayan çöpler, sahipsiz bir şehir ve o şehirde hava kirliliği yüzünden maskeyle nefes almak zorunda kalan insanlar. İstanbul halkı "bu böyle gitmez dedi" ve kararını verdi.

05.03.2019 14:37 - Son Güncelleme: 05.03.2019 14:37
İstanbul'un o günlerini unutma! İşte Küllerinden Doğan Şehir İstanbul

Dünyanın gözbebeği İstanbul; her alanda artan sorunlar nedeniyle şanına yakışmayacak günler yaşıyordu. İhmaller zinciri, CHP'li idarecilerin acziyeti yüzünden İstanbul karanlık bir dönemden geçiyordu.

İstanbul'un o günlerini unutma! İşte Küllerinden Doğan Şehir İstanbul

Akmayan musluklar, toplanmayan çöpler, sahipsiz bir şehir ve o şehirde hava kirliliği yüzünden maskeyle nefes almak zorunda kalan insanlar. İstanbul halkı "bu böyle gitmez dedi" ve kararını verdi.

İstanbul'un o günlerini unutma! İşte Küllerinden Doğan Şehir İstanbul

Takvimler 1994'ün 27 Mart'ını gösterdiğinde şehrine sahip çıkarak, İstanbul sevdalısı, milletin hizmetkarı bir liderin etrafına birleşti. İşte o gün başladı; küllerinden doğan bir şehrin hikayesi. Maraton başlıyordu.

İstanbul'un o günlerini unutma! İşte Küllerinden Doğan Şehir İstanbul

Yılların ihmalini telafi etmek için sıvanan kollar, ilk olarak artık sağlık sorunlarına da yol açacak düzeye ulaşan büyük susuzluğa çare olmalıydı.

İstanbul'un o günlerini unutma! İşte Küllerinden Doğan Şehir İstanbul

Su temini için hiçbir önlem alınmadan gelinmişti 90'lı yıllara.


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