Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı resmi açılış töreni öncesi, sabah saat 09.30'dan itibaren Büyük Çamlıca Camisi'nin hocaları tarafından sela okunacak, gün boyunca da Kur'an-ı Kerim okunmaya devam edilecek.