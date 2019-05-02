Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak
63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, yarın cuma namazının ardından Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleştirilecek.
02.05.2019 15:19
- Son Güncelleme: 02.05.2019 15:23
Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, yarın yapılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.
Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı resmi açılış töreni öncesi, sabah saat 09.30'dan itibaren Büyük Çamlıca Camisi'nin hocaları tarafından sela okunacak, gün boyunca da Kur'an-ı Kerim okunmaya devam edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşriflerinin ardından resmi açılış törenine geçilecek.
KENTİN YENİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ
Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Büyük Çamlıca Camisi, kentin yeni sembollerinden biri oldu.