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Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, yarın cuma namazının ardından Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

02.05.2019 15:19 - Son Güncelleme: 02.05.2019 15:23
Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, yarın yapılacak.

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı resmi açılış töreni öncesi, sabah saat 09.30'dan itibaren Büyük Çamlıca Camisi'nin hocaları tarafından sela okunacak, gün boyunca da Kur'an-ı Kerim okunmaya devam edilecek.

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşriflerinin ardından resmi açılış törenine geçilecek.

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

KENTİN YENİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ
Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Büyük Çamlıca Camisi, kentin yeni sembollerinden biri oldu.

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