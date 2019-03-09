İhtişamlı mimarisiyle dikkat çeken Çamlıca Camii ibadete açıldı. Çamlıca Camii, Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de yapılan en büyük Camii olma özelliğine sahip. Aynı anda 63 bin insanın halı serili alanda, avlu ve dış avluda namaz kılabileceği büyüklükte bir camii. İşte bütün ihtişamıyla Çamlıca Camii'nden görüntüler...
İşte tüm ihtişamıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii09.03.2019 12:59
- HDP'li vekil Tayip Temel'den polise alçak saldırı
- HDP'li vekil Tayip Temel'den polise alçak saldırı
- İşte tüm ihtişamıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii
- ABD’de küçük uçak göle düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
- 9 Mart Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir hava durumu raporu (Hava durumu haftasonu bugün nasıl)
- Volkswagen Golf'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Golf (Mk8)
- Bahçeli'den Bay Kemal'e fotoğraflı gönderme
- 9 Mart Kapalıçarşı çeyrek gram altın fiyatları ne kadar oldu? 22-24 ayar altın fiyatları kaç para?
- 9 Mart Dolar Euro kuru ne kadar? Güncel son dakika Döviz kuru Dolar/TL kaç para oldu?
- Ankara polisi 'Mayalılar'ın son üyesini yakaladı
- YSK önünde Mansur Yavaş'a sahte senet protestosu: Sahtekar başkan istemiyoruz
- Momo oyunu nedir? Momo oyunu neden intihar ettiriyor? Momo oyunundan korunmak için ne yapmalı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.