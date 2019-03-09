Haberler Web TV İşte tüm ihtişamıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii

İşte tüm ihtişamıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii

09.03.2019 12:59

İhtişamlı mimarisiyle dikkat çeken Çamlıca Camii ibadete açıldı. Çamlıca Camii, Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de yapılan en büyük Camii olma özelliğine sahip. Aynı anda 63 bin insanın halı serili alanda, avlu ve dış avluda namaz kılabileceği büyüklükte bir camii. İşte bütün ihtişamıyla Çamlıca Camii'nden görüntüler...


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