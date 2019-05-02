MSB'den son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması! Yeni askerlik ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni askerlik sistemi son günlerde en çok aranılan konuların başında geliyor. Meclis'in açılması ile birlikte yeni askerlik sistemi hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Kamuoyunda büyük bir kesimi yakından ilgilendiren tek tip askerlik sisteminde son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Savnma Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi ile askerlik kaç aya düşecek? İşte konu ile ilgili detaylar...
02.05.2019 16:02
- Son Güncelleme: 02.05.2019 16:02
Yeni askerlik sistemi bilindiği üzere 5 başlık üzerinde olacaktı. Bedelli sürekli hale gelecekti, askerlik süreleri kısalacaktı, zorunlu askerlik 6 aya düşecekti. Bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 23 Nisan resepsiyonunda yeni askerlik sistemine ilişkin, "Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere" demişti. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek. İşte yeni askerlik sistemine ilişkin detaylar...
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