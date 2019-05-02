GaleriGüncel

MSB'den son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması! Yeni askerlik ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni askerlik sistemi son günlerde en çok aranılan konuların başında geliyor. Meclis'in açılması ile birlikte yeni askerlik sistemi hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Kamuoyunda büyük bir kesimi yakından ilgilendiren tek tip askerlik sisteminde son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Savnma Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi ile askerlik kaç aya düşecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

02.05.2019 16:02 - Son Güncelleme: 02.05.2019 16:02
MSB'den son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması! Yeni askerlik ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni askerlik sistemi bilindiği üzere 5 başlık üzerinde olacaktı. Bedelli sürekli hale gelecekti, askerlik süreleri kısalacaktı, zorunlu askerlik 6 aya düşecekti. Bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 23 Nisan resepsiyonunda yeni askerlik sistemine ilişkin, "Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere" demişti. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek. İşte yeni askerlik sistemine ilişkin detaylar...

MSB'den son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması! Yeni askerlik ne zaman yürürlüğe girecek?

MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.

MSB'den son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması! Yeni askerlik ne zaman yürürlüğe girecek?

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 23 Nisan resepsiyonunda merak edilen 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek' sorusuna yanıt verdi. İşte Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

MSB'den son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması! Yeni askerlik ne zaman yürürlüğe girecek?

"Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Gerekli süreci takip edeceğiz. Bekleyenler kadar biz de bunun bir an önce yasalaşmasından yanayız."

MSB'den son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması! Yeni askerlik ne zaman yürürlüğe girecek?

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifi böyle zaten, bir an önce çıkmasından yana. Yasa çıkarken de 'Şu eksikti, bu yanlıştı.' gibi birtakım problemlerle çıkmasın diye hem birtakım simülasyonlar hem de sayısal veriler üzerinden tartışmalar yapılıyor. Yeni sistem çok olumlu karşılandı."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak
Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak