Bu meslekleri seçenler kazanacak! İşte geleceğin meslekleri

Geleceğin meselelerinin ne olacağı konusunda iki önemli kaynak bize yol gösteriyor. Bunlardan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları şöyle: Yoksulluğa son; açlığa son; sağlık ve kaliteli yaşam; nitelikli eğitim; temiz su ve sanitasyon; erişilebilir ve temiz enerji; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme; sanayi, yenilikçilik ve altyapı; eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; sorumlu üretim ve tüketim; iklim eylemi; sudaki yaşam; karasal yaşam; barış, adalet ve güçlü kurumlar; amaçlar için ortaklıklar. Milliyet'te yer alan habere göre, İkincisi de toplumun en büyük sorun ve fırsatlarına işaret eden "Megatrends" (devasa yönelim) raporları. Temel devasa yönelimler ise şehirleşmenin hızlanması, teknolojideki gelişmeler, ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması, demografik değişimler ve iklim değişikliği.