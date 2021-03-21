Bu meslekleri seçenler kazanacak! İşte geleceğin meslekleri
Üniversite hayali kuran çoğu genç hangi bölümü seçerse kendisi için daha iyi olacağını düşünürken Türkiye'de gelecek vadeden meslekler açıklandı. Teknoloji tüm mesleklerin ortak noktası olurken yaratıcılık, problem çözme, liderlik gibi yetkinlikler mesleklerden daha çok öne çıkacak. İşte geleceğin en çok kazandıracak meslekleri…
Önümüzdeki dönemde değişimin daha hızlı olacağı düşünülüyor ve herkesin kafasında aynı soru var: Gelecek hangi mesleklerde? Çünkü geleneksel iş tanımları ve pozisyonlar artık geçerliliğini yitirdi. Peki, bunun net bir cevabı var mı? Bu soruyu, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Erhan Erkut'a yönelttik. Konuya farklı yaklaşan Erkut'un görüşleri şöyle:
Geleceğin meselelerinin ne olacağı konusunda iki önemli kaynak bize yol gösteriyor. Bunlardan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları şöyle: Yoksulluğa son; açlığa son; sağlık ve kaliteli yaşam; nitelikli eğitim; temiz su ve sanitasyon; erişilebilir ve temiz enerji; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme; sanayi, yenilikçilik ve altyapı; eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; sorumlu üretim ve tüketim; iklim eylemi; sudaki yaşam; karasal yaşam; barış, adalet ve güçlü kurumlar; amaçlar için ortaklıklar. Milliyet'te yer alan habere göre, İkincisi de toplumun en büyük sorun ve fırsatlarına işaret eden "Megatrends" (devasa yönelim) raporları. Temel devasa yönelimler ise şehirleşmenin hızlanması, teknolojideki gelişmeler, ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması, demografik değişimler ve iklim değişikliği.
PEKİ NASIL OLACAK?
Şehirleşmenin hızlanması şehir sorunlarını da büyüteceğinden, bunların çözümüne katkıda bulunabilecek bilgi ve becerilere sahip olanlar, geleceğin aranan çalışanları olacak. Bunun için var olan üniversite programlarının üzerine ek bilgilerin ve yetkinliklerin konulması gerekli. Gelecekteki dev kentlerin sorunlarını bugünkü mühendisler, tasarımcılar, sosyal bilimciler çözecek. Benzer şekilde iklim değişikliğini geriye çevirebilmek için gereken temel bilgiler mühendislik programlarında veriliyor.