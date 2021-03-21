İşte Türk ordusunun yeni silahı! İlk kez görüntülendi! Yerli üretim Gatling geliyor!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Ankara Elmadağ'daki Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'nin de hazır bulunduğu ziyarette Bakan Akar ilk olarak MKEK tarafından üretilen silah ve mühimmatın yer aldığı sergiyi gezdi. Bakan Akar, incelediği ürünler hakkında bilgi aldı. Sergilenenler arasında, havadan taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Boran Obüsü ile Millî Piyade Tüfeği MPT-76'nın hafifleştirilmiş sürümü de yer aldı.