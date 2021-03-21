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PKK'nın SİHA ve İHA korkusu bunu yaptırdı! Sözde Nevruz kutlamalarını bakın nasıl yaptılar! Görüntüler ifşa oldu!

Dünyanın en önemli gündemi haline gelen SİHA'lar PKK'nın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda ağır kayıplar veren PKK'yı İHA ve SİHA korkusu sardı. Sözde Nevruz kutlaması yapan teröristler, SİHA'lara yakalanmamak için kamuflaj giydiler. En son PKK elebaşı Murat Karayılan da bir toplantı sırasında hava harekâtı korkusundan dolayı kamuflaj giymiş olarak görüntülenmişti.

21.03.2021 08:55 - Son Güncelleme: 21.03.2021 08:55
PKK'nın SİHA ve İHA korkusu bunu yaptırdı! Sözde Nevruz kutlamalarını bakın nasıl yaptılar! Görüntüler ifşa oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesi hava harekâtları ile ağır darbe alan terör örgütü panikte.

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PKK'nın SİHA ve İHA korkusu bunu yaptırdı! Sözde Nevruz kutlamalarını bakın nasıl yaptılar! Görüntüler ifşa oldu!

PKK nokta operasyonlarla çok sayıda kayıp verirken, Kuzey Irak'taki teröristler SİHA ve İHA korkusu nedeniyle kamplarda kamuflajlı kıyafetler ile dolaşmaya başladı.

PKK'nın SİHA ve İHA korkusu bunu yaptırdı! Sözde Nevruz kutlamalarını bakın nasıl yaptılar! Görüntüler ifşa oldu!

Yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

PKK'nın SİHA ve İHA korkusu bunu yaptırdı! Sözde Nevruz kutlamalarını bakın nasıl yaptılar! Görüntüler ifşa oldu!

İHA ve SİHA'larla yapılan nokta hava harekâtlarında bugüne kadar aralarında kırmızı ve mavi kategoride arananların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'nın SİHA ve İHA korkusu bunu yaptırdı! Sözde Nevruz kutlamalarını bakın nasıl yaptılar! Görüntüler ifşa oldu!

Dün çekilen görüntüler örgütte yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.