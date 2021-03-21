PKK'nın SİHA ve İHA korkusu bunu yaptırdı! Sözde Nevruz kutlamalarını bakın nasıl yaptılar! Görüntüler ifşa oldu!
Dünyanın en önemli gündemi haline gelen SİHA'lar PKK'nın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda ağır kayıplar veren PKK'yı İHA ve SİHA korkusu sardı. Sözde Nevruz kutlaması yapan teröristler, SİHA'lara yakalanmamak için kamuflaj giydiler. En son PKK elebaşı Murat Karayılan da bir toplantı sırasında hava harekâtı korkusundan dolayı kamuflaj giymiş olarak görüntülenmişti.
21.03.2021 08:55
- Son Güncelleme: 21.03.2021 08:55