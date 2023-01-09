Bu kadarı Dallas'ta bile yok! Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı!
Bu kadarı Dallas dizisinde bile olmadı! Ankara'da Vedat Ö. adında bir adam öz dayısının evinde yaşamaya başladı. Önce yengesiyle yasak aşk ilişki yaşayan adam sonra da dayısının kızı ile nikah yaptı. Kayınbiraderi ve baldızı çocukları çıkarken, kayınvalidesinden 2, kızından 2 çocuğu olduğu öğrenildi. İşte duyanları şoke eden haberin detayları...
09.01.2023 21:19 - Son Güncelleme: 09.01.2023 21:22
Vedat Ö., kayınvalidesi olan anne ile ilişkisine devam ederken, kızı ile de sürdürdüğü evliliğinde iki çocuğu oldu.
Vedat Ö. ile F.Ö., boşanmak için mahkemeye başvurunca yıllardır süren çarpık ilişki gerçeği de ortaya çıktı.