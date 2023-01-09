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Haberler Güncel Bu kadarı Dallas'ta bile yok! Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı!

Bu kadarı Dallas'ta bile yok! Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı!

Bu kadarı Dallas dizisinde bile olmadı! Ankara'da Vedat Ö. adında bir adam öz dayısının evinde yaşamaya başladı. Önce yengesiyle yasak aşk ilişki yaşayan adam sonra da dayısının kızı ile nikah yaptı. Kayınbiraderi ve baldızı çocukları çıkarken, kayınvalidesinden 2, kızından 2 çocuğu olduğu öğrenildi. İşte duyanları şoke eden haberin detayları...

takvim.com.tr
09.01.2023 21:19 - Son Güncelleme: 09.01.2023 21:22
Bu kadarı Dallas’ta bile yok! Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı!

Ankara Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasına göre, Çankırı'nın bir köyünde yaşayan Vedat Ö., 16 yaşındayken babasıyla kavga edince dayısı M.K.'nın evine yerleşti.

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Bu kadarı Dallas’ta bile yok! Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı!

Yıllarca dayısında kalan Vedat Ö., dayısının eşi S.K. ile ilişki yaşamaya başladı. Askere gidip gelen Vedat Ö., döndükten sonra dayısının ve eşi S.K.'nın kızları F.Ö. ile evlendi, ardından da Ankara'ya taşındı.

Bu kadarı Dallas’ta bile yok! Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı!

Vedat Ö., kayınvalidesi olan anne ile ilişkisine devam ederken, kızı ile de sürdürdüğü evliliğinde iki çocuğu oldu.

Bu kadarı Dallas’ta bile yok! Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı!

Vedat Ö. kas hastalığına yakalanınca eşi F.Ö. ile evliliklerinde sorun çıkmaya başladı.

Bu kadarı Dallas’ta bile yok! Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı!

Vedat Ö. ile F.Ö., boşanmak için mahkemeye başvurunca yıllardır süren çarpık ilişki gerçeği de ortaya çıktı.

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