Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | EYT, sözleşmeliye kadro, erken seçim...
9 Ocak 2023 Kabine Toplantısı kararları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konuyla ilgili detayları bugün itibariyle netleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 16:50'de başladı. EYT, seçim tarihi, sözleşmeliye kadro ve daha birçok konu hakkında kararların açıklanması bekleniyor. İşte 9 Ocak 2023 Kabine Toplantısı kararları....
09.01.2023 18:12 - Son Güncelleme: 09.01.2023 18:12
Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün itibariyle gerçekleşti. Bu nedenle vatandaşlar Başkan Erdoğan tarafından kararların açıklanmasını bekliyor. İşte 9 Ocak 2023 Kabine Toplantısı kararları...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
7. YARGI PAKETİ HAZIR
Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'nci yargı paketi de var. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak.
Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.