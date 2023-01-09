Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | EYT, sözleşmeliye kadro, erken seçim...

EYT DÜZENLEMESİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde. Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.