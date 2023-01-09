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Haberler Güncel Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | EYT, sözleşmeliye kadro, erken seçim...

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | EYT, sözleşmeliye kadro, erken seçim...

9 Ocak 2023 Kabine Toplantısı kararları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konuyla ilgili detayları bugün itibariyle netleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 16:50'de başladı. EYT, seçim tarihi, sözleşmeliye kadro ve daha birçok konu hakkında kararların açıklanması bekleniyor. İşte 9 Ocak 2023 Kabine Toplantısı kararları....

takvim.com.tr
09.01.2023 18:12 - Son Güncelleme: 09.01.2023 18:12
Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | EYT, sözleşmeliye kadro, erken seçim...

Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün itibariyle gerçekleşti. Bu nedenle vatandaşlar Başkan Erdoğan tarafından kararların açıklanmasını bekliyor. İşte 9 Ocak 2023 Kabine Toplantısı kararları...

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Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | EYT, sözleşmeliye kadro, erken seçim...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | EYT, sözleşmeliye kadro, erken seçim...

EYT DÜZENLEMESİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde. Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | EYT, sözleşmeliye kadro, erken seçim...

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ocak 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | EYT, sözleşmeliye kadro, erken seçim...

7. YARGI PAKETİ HAZIR

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'nci yargı paketi de var. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

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