DiscoverEU başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DiscoverEU başvuru sonuçları sorgulama ekranı! Başvuru sayısı kaç?
11 Ekim ile 25 Ekim 2022 arasında başvuruları alınan DiscoverEU hakkında araştırmalar hızlandı. Başvurusunu tamamlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki DiscoverEU ne zaman açıklanacak? DiscoverEU başvuru sayısı kaç? İşte DiscoverEU başvuru sonuçları sorgulama ekranı!
DiscoverEU programı ile gençlere ücretsiz seyahat imkanı veriliyor. Avrupa'yı ücretsiz bir şekilde gezme şansı elde etmek isteyen gençler başvurularını tamamladı şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki DiscoverEU başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvuru sayısı kaç? DiscoverEU başvuru sonuçları sorgulama ekranı haberimizde...
DİSCOVEREU BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Her yıl gerçekleşen iki başvuru döneminden birinde başvuru yapılabiliyor ve seçilen her aday bir bilet almaya hak kazanıyor. İlk başvuru dönemi 11 Ekim ile 25 Ekim 2022 arasında oldu.
Seçilen kişiler 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında en fazla 30 gün boyunca seyahat edebilecek.
BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DiscoverEU başvuru sonuçları ve başvuru sayısına ilişkin henüz bir duyuru bulunmuyor. Öte yandan aynı program kapsamında gelecek yıl da gençlere 35 bin ücretsiz bilet verilecek.
DİSCOVEREU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Seyahat kartı kazanabilmek için gençlerin,Avrupa Gençlik Portalına (European Youth Portal) başvurarak beş sınav sorusunu ve bir tamamlayıcı soruyu yanıtlamaları gerekiyor.
Avrupa Komisyonu'nun İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel şu açıklamayı yaptı: