DiscoverEU başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DiscoverEU başvuru sonuçları sorgulama ekranı! Başvuru sayısı kaç?

DİSCOVEREU BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Her yıl gerçekleşen iki başvuru döneminden birinde başvuru yapılabiliyor ve seçilen her aday bir bilet almaya hak kazanıyor. İlk başvuru dönemi 11 Ekim ile 25 Ekim 2022 arasında oldu.

Seçilen kişiler 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında en fazla 30 gün boyunca seyahat edebilecek.