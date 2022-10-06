KPSS ŞARTI YOK! 18-45 yaş arası herkes başvurabilir! Kızılay 9 BİN TL maaşla personel arıyor! Başvurular başladı...

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin İşletme, Maliye, Muhasebe bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak,

SAP modüllerinde en az 2 yıl deneyimli (FI)

İletişim becerileri güçlü, analitik düşünebilen, araştırmacı, ekip çalışmasına yatkın,

Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uygun, İsan ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı, *İş takibi ve dokümantasyon hazırlama ile raporlama konusunda başarılı,

Tercihen askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için)

Office programlarını iyi derecede kullanabilen ( Excel,Word,Power Point),

Özellikle excel'i çok iyi derecede kullanabilen tercih sebebidir

Finans departmanlarında çalışmış olup en az 2 yıl tecrübe sahibi olmasıSMMM belgesi olan,

Tercihen aktif araç kullanabilen,