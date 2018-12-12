Bu görüntüler İstanbul'dan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 12 Aralık Çarşamba günü yayımladığı hava durumu bilgilerine göre Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterirken, Marmara'nın doğusu ve Akdeniz'in kuzey kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Ankara'da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar nedeniyle şehir içinde ulaşım yavaşladı. İstanbul'da da kar yağışı başladı. Kar yağışı şu sıralarda Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri'de etkili oluyor. Büyükçekmece'den gelen son görüntü ise dikkat çekti...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 11:51:44 Güncelleme: 11:55:59
Bu görüntüler İstanbuldan

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerine yaptığı kar uyarısının hemen ardından İstanbul'da yağış başladı. Kar, şu sıralarda Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Hadımköy, Avcılar ve Beylikdüzü bölgesinde etkili oluyor. Ankaralılar da yeni güne kar yağışıyla başladı. Ankara'Da Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Bu görüntüler İstanbuldan

İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, kentte ilk kar yağışı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde etkili oluyor.

Bu görüntüler İstanbuldan

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Silivri'nin Çayırdere ve Alipaşa mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor.

Bu görüntüler İstanbuldan

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu görüntüler İstanbuldan

Öte yandan İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda da yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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