Bu görüntüler İstanbuldan

Bu görüntüler İstanbul'dan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 12 Aralık Çarşamba günü yayımladığı hava durumu bilgilerine göre Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterirken, Marmara'nın doğusu ve Akdeniz'in kuzey kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Ankara'da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar nedeniyle şehir içinde ulaşım yavaşladı. İstanbul'da da kar yağışı başladı. Kar yağışı şu sıralarda Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri'de etkili oluyor. Büyükçekmece'den gelen son görüntü ise dikkat çekti...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 11:51:44 Güncelleme: 11:55:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





