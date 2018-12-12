Bu görüntüler İstanbuldan

Bu görüntüler İstanbul'dan
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 12 Aralık Çarşamba günü yayımladığı hava durumu bilgilerine göre Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterirken, Marmara'nın doğusu ve Akdeniz'in kuzey kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Ankara'da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar nedeniyle şehir içinde ulaşım yavaşladı. İstanbul'da da kar yağışı başladı. Kar yağışı şu sıralarda Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri'de etkili oluyor. Büyükçekmece'den gelen son görüntü ise dikkat çekti...
Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerine yaptığı kar uyarısının hemen ardından İstanbul'da yağış başladı. Kar, şu sıralarda Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Hadımköy, Avcılar ve Beylikdüzü bölgesinde etkili oluyor. Ankaralılar da yeni güne kar yağışıyla başladı. Ankara'Da Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.