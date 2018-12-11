Şehit olan Rize Emniyet Müdür Altuğ verdi kimdir? Altuğ Verdi neden vuruldu?
Türkiye, Rize'den gelen son dakika haberi ile çalkalandı. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memurunun kendisine ateş etmesi sonucu şehit düştü. Altuğ Verdi'nin şehit düşmesinin ardından herkes Altuğ Verdi'nin özgeçmişini ve neden vurulduğunu merak ediyor. Peki şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir? İşte Altuğ Verdi'nin başarılarla dolu hayatı.
ize Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelen silahlı saldırıda, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Verdi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı bir polis memurunun gerçekleştirdiği belirtildi. Polis memuru daha sonra ekipler tarafından yaralı olarak yakalandı.
ALTUĞ VERDİ KİMDİR?
Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmişti.