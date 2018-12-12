İsmini ilk kez Başkan Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz Gökbey

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel maksat helikopterinin ismini açıkladı. Erdoğan, "T-625 genel maksat helikopterimizin adını uzun bir istişareler neticesinde 'Gökbey' olarak belirledik" dedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba, 14:18:31 Güncelleme: 14:22:32
İsmini ilk kez Başkan Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz Gökbey

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu. Gündeme ilişkin bir çok konuda açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının sonunda genel maksat helikopterinin isminin 'Gökbey' olarak belirlendiğini söyledi.

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İsmini ilk kez Başkan Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz Gökbey

Gökbey; taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde kullanılabilecek.

İsmini ilk kez Başkan Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz Gökbey

ÖZELLİKLER:

Yüksek Sıcaklık ve İrtifa Performansı
Çoklu Görev Kabiliyeti
Geniş Kabin Hacmi
Gelişmiş Aviyonik Sistemler ve Full Glass Kokpit
Katlanabilir İniş Takımı

İsmini ilk kez Başkan Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz Gökbey

MOTOR:
2 x Turbo Şaft Motor LHTEC-CTS800·4AT
Kalkış Gücü 2 x1024 kw / 2 x 1.373 shp

İsmini ilk kez Başkan Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz Gökbey

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Uzunluk 15.87 m 52 ft

Ana Rotor Çapı 13.20 m 43 ft

MTOW 6050 kg 13337 lbs

Mürettebat 2 2

Yolcu 12 12

Standart Yakıt Tankı 1020 kg 2248 lbs

Harici Yakıt Tankı 280 kg 617 lbs

Bagaj Hacmi 1.1 m3 35 ft3

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