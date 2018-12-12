İsmini ilk kez Başkan Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz Gökbey

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu. Gündeme ilişkin bir çok konuda açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının sonunda genel maksat helikopterinin isminin 'Gökbey' olarak belirlendiğini söyledi.

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