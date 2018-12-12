İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı Beylikdüzü'nde etkili oluyor.
İstanbul'da kar yağışı başladı12 Aralık 2018, Çarşamba
- Bakan Albayrak: "TL dolar karşısında yüzde 20 değer kazandı"
- 30 bin liralık kış lastiğini böyle çaldılar
- İzmir’de tankerler çarpıştı, 4 ton mazot yola döküldü
- Maltepe’de bir kadın sokak ortasında vurularak öldürüldü
- Bakanlık duyurdu! 31 bin 500 kişi alınacak
- İstanbul'da kar yağışı başladı
- Türkiye’de ilk yerli kanser ilacı Boğaziçi Üniversitesi’nde üretilecek
- Hız yapan araç sürücüsü belediye başkanına çarptı
- Şehit Emniyet Müdürü'ne veda
- Ankara'da fuhuş operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı
- Polis 'dur' ihtarına uymayan şüphelilere ateş açtı
- Fransa'da silahlı saldırı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.