Haberler Web TV İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

12 Aralık 2018, Çarşamba

İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı Beylikdüzü'nde etkili oluyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları