Bu alçakları iyi tanıyın! Genelkurmay Çatı Davası'nda karar açıklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında olduğu 224 sanıklı Genelkurmay Çatı Davası'nda karar açıklandı. İşte o FETÖ'cü alçaklar ve aldıkları cezalar...

20.06.2019 12:24 - Son Güncelleme: 20.06.2019 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





