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Bu alçakları iyi tanıyın! Genelkurmay Çatı Davası'nda karar açıklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında olduğu 224 sanıklı Genelkurmay Çatı Davası'nda karar açıklandı. İşte o FETÖ'cü alçaklar ve aldıkları cezalar...

20.06.2019 12:24 - Son Güncelleme: 20.06.2019 13:31
Bu alçakları iyi tanıyın! Genelkurmay Çatı Davası'nda karar açıklandı

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral Akın Öztürk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Bu alçakları iyi tanıyın! Genelkurmay Çatı Davası'nda karar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Bu alçakları iyi tanıyın! Genelkurmay Çatı Davası'nda karar açıklandı

TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu alçakları iyi tanıyın! Genelkurmay Çatı Davası'nda karar açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu alçakları iyi tanıyın! Genelkurmay Çatı Davası'nda karar açıklandı

Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet aldı.

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