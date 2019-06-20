LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2019 Lise tercihleri ne zaman başlayacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) katılan binlerce öğrenci, sınav sonuçlarını merakla beklerken bir yandan da tercih döneminin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 lise tercihleri ne zaman başlayacak?
20.06.2019 12:58
- Son Güncelleme: 20.06.2019 12:58
LGS sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) katılan öğrenciler sonuçların açıklanacğaı tarihi iple çekmeye başladı. Tercih yapabilmek için sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrenciler ve velileri, bakanlığın internet sitesine akın ediyor. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
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