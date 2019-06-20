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LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2019 Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) katılan binlerce öğrenci, sınav sonuçlarını merakla beklerken bir yandan da tercih döneminin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 lise tercihleri ne zaman başlayacak?

20.06.2019 12:58 - Son Güncelleme: 20.06.2019 12:58
LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2019 Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) katılan öğrenciler sonuçların açıklanacğaı tarihi iple çekmeye başladı. Tercih yapabilmek için sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrenciler ve velileri, bakanlığın internet sitesine akın ediyor. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2019 Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarının takvimini duyurdu. 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2019 Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2019 Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2019 Lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih işlemleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak kılavuzda yer alan bilgilere göre yapılacak. Tercih dönemi takvimi ise bu kılavuz ile birlikte belli olacak.

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