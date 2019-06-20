Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında karar açıklandı. Darbeciler Akın Öztürk, Ali Yazıcı, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli'nin de aralarında bulunan zanlıların cezaları belli oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.
224 sanığa ceza yağdı! Darbenin elebaşları Akın Öztürk, Ali Yazıcı, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli... cezaları açıklandı (Video)20.06.2019 10:53
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