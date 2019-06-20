Erken terhis ne zaman olacak? Askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi
Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Şu an görevde olan askerlin yeni askerlik sistemi sonrası ne zaman terhis olacağı merak edilmeye başlandı. TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemi teklifinin 30 maddeden oluşan ikinci bölümü kabul edildi. Peki, erken terhis ne zaman? askerlik 6 aya düştü mü? İşte yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmeleri...
Erken terhis ne zaman olacak? Yeni askerlik sisteminde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Askerlik sisteminde köklü değişiklikler yapacak, yeni askerlik sistemi düzenlemesinde son viraja girildi. Kamuoyunu yakından ilgilendiren askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü TBMM'de kabul edildi. Şimdi gözler, terhislerin ne zaman yapılacağı konusunda. Peki, erken terhis ne zaman olacak? Askerlik 6 aya düştü mü? İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili son gelişmeler...
ERKEN TERHİS NE ZAMAN OLACAK?
Yeni askerlik sistemi henüz yürürlüğe girmedi. Yeni askerlik sistemi görüşmelerin tamamlanması ve tüm maddelerin onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla, şu anda askerlik görevini yapan vatandaşların erken terhis yapabilmeleri için sistemin yürürlüğe girmesini beklemesi gerekiyor. Şu anda askerlik görevinde olanlardan 6 ayını dolduranlar erken terhis yapabilecek.
İkinci kabul edilen 30 maddeye göre, muvazzaflık hizmeti sırasında sağlık kuruluşlarında tanı ve tedavide geçen süreler, yargılama sonucu beraat edenlerin gözaltı ve tutukluluk süreleri askerlik hizmetinden sayılacak.
Yeni askerlik sistemi teklifinin kabul edilen ilk 30 maddesine göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.
YENİ SİSTEM NE ZAMAN YASALAŞACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eğitim ile ilgili Salı günü Meclis Başkanlığı'na sundukları yasa teklifine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, askerlik kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda da bulunmuştu. Celp sayısından terhislere kadar birçok başlığa değinen Muş, asker Alma Kanunu'nda bazı maddelerde değişikliğe gidileceğini sözlerine eklemişti.
Öte yandan Muş, teklifin TBMM Genel Kurulu'ndan geçeceği tarihe ilişkin çok önemli sözler kullandı. Teklifin TBMM'deki nihai oylaması Salı günü yapılacak.