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Haberler Güncel Bodrum'da yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba!

Bodrum'da yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba!

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bodrum Yeniköy'de yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Muğla'daki yangınlara 9 uçak, 22 helikopter, 248 arazöz, 33 dozer, 104 teknik personel ve 1120 orman işçisi ile müdahale sürüyor. Ayrıca Muğla'da devam eden yangınlara Azerbaycan'dan 1 helikopter ve 105 personel, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı ve İran'dan da 1 uçak ve 2 helikopter çalışmalara destek oluyor.

03.08.2021 10:58 - Son Güncelleme: 03.08.2021 11:29
Bodrum'da yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba!

Muğla'nın Marmaris, Milas, Bodrum, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınları devam ediyor.

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Bodrum'da yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba!

Gündüz karadan ve havadan, gece ise sadece kara ekiplerinin müdahalesi ile alevlerle savaş devam ederken, ekipler yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bodrum'da yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba!

Muğla'daki yangınlara 9 uçak, 22 helikopter, 248 arazöz, 33 dozer, 104 teknik personel ve 1120 orman işçisi ile müdahale sürüyor.

Bodrum'da yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba!

Ayrıca Muğla'da devam eden yangınlara Azerbaycan'dan 1 helikopter ve 105 personel, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı ve İran'dan da 1 uçak ve 2 helikopter çalışmalara destek oluyor.

Bodrum'da yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba!

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI
Bodrum Yeniköy'de alevlere müdahale ediliyor. İki ilçe arasındaki Mazı'yı saran alevler rüzgarın etkisiyle Çökertme mahallesine taşındı.

Muğla Çökertme'de yangın! Alevler gece yarısı tüm dağı kapladı! VİDEOSUNU YIKLA İZLE