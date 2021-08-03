Yangın Yeniköy son dakika! Bodrum'da yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba!

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bodrum Yeniköy'de yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Muğla'daki yangınlara 9 uçak, 22 helikopter, 248 arazöz, 33 dozer, 104 teknik personel ve 1120 orman işçisi ile müdahale sürüyor. Ayrıca Muğla'da devam eden yangınlara Azerbaycan'dan 1 helikopter ve 105 personel, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı ve İran'dan da 1 uçak ve 2 helikopter çalışmalara destek oluyor.