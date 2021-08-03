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Yangın Yeniköy son dakika! Bodrum'da yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba!

Yangın Yeniköy son dakika! Bodrum'da yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba!
03.08.2021 11:27
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Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bodrum Yeniköy'de yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Muğla'daki yangınlara 9 uçak, 22 helikopter, 248 arazöz, 33 dozer, 104 teknik personel ve 1120 orman işçisi ile müdahale sürüyor. Ayrıca Muğla'da devam eden yangınlara Azerbaycan'dan 1 helikopter ve 105 personel, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı ve İran'dan da 1 uçak ve 2 helikopter çalışmalara destek oluyor.


Bodrum'da yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba!

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