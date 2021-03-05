İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika kontrollü normalleşme açıklaması: Hedef mavi kategori
Son dakika haberi... Türkiye kontrollü normalleşme sürecine girdi. Birçok ilde renk koduna göre tedbirler gevşetilirken, alarm veren bazı illerde ise denetim ve tedbirler sıkılaştırıldı. 'Çok riskli' iller arasında yer alan Edirne'de tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı. Kastamonu'da da yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenlerin 10 gün karantinaya alınması kararının alındığı ve denetimlerin sıklaştırıldı açıklandı. Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ile 7 sokak, 5 gün karantinaya alındı. Öte yandan son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "Hedef mavi kategori" dedi.
05.03.2021 13:21
- Son Güncelleme: 05.03.2021 13:36
Polis ekipleri de caddelerde vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.Sağlık Bakanlığı verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 107,43 olan Edirne, Türkiye haritasında da kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor.