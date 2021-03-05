Bugün - hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sokak kısıtlaması olan ve olmayan iller ve liste
Hafta sonu yaklaşırken yüzbinlerce kişi Bugün - hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusuna yanıt arıyor. 1 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi ve kontrollü normalleşmenin müjdesini verdi. Bu gelişme üzerine milyonlarca kişi bu akşam ve hafta sonu dışarı çıkıp çıkamayacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliklerine sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge gönderildi. İşte sokak kısıtlaması olan ve olmayan iller ve liste…
Hafta sonu yaklaşırken yüzbinlerce kişi Bugün - hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusuna yanıt arıyor. 1 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi ve kontrollü normalleşmenin müjdesini verdi. Bu gelişme üzerine milyonlarca kişi bu akşam ve hafta sonu dışarı çıkıp çıkamayacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliklerine sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge gönderildi. İşte sokak kısıtlaması olan ve olmayan iller ve liste…
Bugün - hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sokak kısıtlaması olan ve olmayan iller ve liste sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs mücadelesi kapsamındaki kısıtlamalarda esneklikler yapıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şeklinde dört gruba ayrılan illerde sokağa çıkma yasağına ilişkin nasıl bir karar verildi? Hangi illerde kısıtlamalar kalktı, hangilerinde devam ediyor? İşte son dakika gelişmeler…
BUGÜN-HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Öte yandan, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.