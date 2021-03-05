Bugün - hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sokak kısıtlaması olan ve olmayan iller ve liste sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs mücadelesi kapsamındaki kısıtlamalarda esneklikler yapıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şeklinde dört gruba ayrılan illerde sokağa çıkma yasağına ilişkin nasıl bir karar verildi? Hangi illerde kısıtlamalar kalktı, hangilerinde devam ediyor? İşte son dakika gelişmeler…