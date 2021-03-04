Bitlis'te askeri helikopter düştü! Şehitlerimiz için siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve düştüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı kazada 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin de yaralandığını duyurdu. Başkan Erdoğan olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Şehit haberlerinin ardından siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

04.03.2021 19:48 - Son Güncelleme: 04.03.2021 20:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





