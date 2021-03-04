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Bitlis'te askeri helikopter düştü! Şehitlerimiz için siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve düştüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı kazada 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin de yaralandığını duyurdu. Başkan Erdoğan olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Şehit haberlerinin ardından siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

04.03.2021 19:48 - Son Güncelleme: 04.03.2021 20:12
Bitlis'te askeri helikopter düştü! Şehitlerimiz için siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları...

Bitlis'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin de yaralandığını açıkladı.

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Bitlis'te askeri helikopter düştü! Şehitlerimiz için siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları...

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir.

Bitlis'te askeri helikopter düştü! Şehitlerimiz için siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları...

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Bitlis'te askeri helikopter düştü! Şehitlerimiz için siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları...

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bitlis'te askeri helikopter düştü! Şehitlerimiz için siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları...

KORGENERAL ERBAŞ ŞEHİT OLDU

Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu.

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