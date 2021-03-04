65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! Düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Gündemde binlerce kişi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerini merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi ve önemli açıklamalarda bulundu. İller düşük, orta, riskli ve yüksek riskli olarak dört gruba ayrıldı ve buna göre koronavirüs mücadelesinde esneklik yapılmaya başlandı. Peki Düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinde de değişiklik yapıldı. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saat aralığında dışarıya çıkabilecek?
Gündemde binlerce kişi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerini merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi ve önemli açıklamalarda bulundu. İller düşük, orta, riskli ve yüksek riskli olarak dört gruba ayrıldı ve buna göre koronavirüs mücadelesinde esneklik yapılmaya başlandı. Peki Düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinde de değişiklik yapıldı. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saat aralığında dışarıya çıkabilecek?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! Düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Kabine Toplantısı sonrasında kontrollü normalleşme takvimi uygulanmaya başlandı ve bu noktada düşük riskli illerde yasaklar kalktı diğer illerde ise esneklik yapıldı. Bu gelişme üzerine yüzbinlerce vatandaş 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili araştırmalara başladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ!
"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir."