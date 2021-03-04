65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! Düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Gündemde binlerce kişi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerini merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi ve önemli açıklamalarda bulundu. İller düşük, orta, riskli ve yüksek riskli olarak dört gruba ayrıldı ve buna göre koronavirüs mücadelesinde esneklik yapılmaya başlandı. Peki Düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinde de değişiklik yapıldı. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saat aralığında dışarıya çıkabilecek?