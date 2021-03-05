"Polis defalarca başıma vurdu" diyerek iftira atmıştı... Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika haberi... İstanbul Esenler'de maske tartışması sonrası gözaltına alınan kişi, polisin kendisini darp ettiğini öne sürerek şikayette bulundu. Gerçek güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın nezarethanenin demir kapısı ve parmaklıklarına defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor. Harun Ç.'yi o sırada polis merkezinde bulunan polislerin güçlükle engellediği de görüntülere yansıyor.
05.03.2021 09:50
- Son Güncelleme: 05.03.2021 10:16
"KAFAMA DEFALARCA KAFAMA VURDULAR"
Olay önceki gün Esenler'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Harun Ç. maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle iş yerinin bulunduğu caddede tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Harun Ç., darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.