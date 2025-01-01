EİDS ne zaman yürürlüğe girecek?

EİDS 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirildi. EİDS'de 15 Eylül 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında bir geçiş süreci yaşandı. Bu aralıkta doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olurken, uygulama 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yetki doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek şekilde tamamen devreye alındı.



Bireysel ilanlar nasıl verilecek?

Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarasının girilmesi zorunlu olacak. Sistem malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak.

Taşınmaz numarasına nasıl ulaşılır?

Taşınmaz numarasına e-Devlette yer alan, "Tapu Bilgileri Sorgulama" hizmetini kullanarak ulaşabilecek. Bu hizmette taşınmaz listesinden ilgili taşınmaz için, "Taşınmaz Bilgileri" butonuna tıklanarak taşınmaz numarası bilgisine ulaşılabilecek. Ayrıca, yeni tip tapu senetlerinin üzerinde taşınmaz numarası bilgisi yer alıyor.

Kurumsal ilanlar nasıl verilecek?

Birinci adımda taşınmaz sahibinin emlak işletmesini yetkilendirmesi gerekecek. Bunun için e-Devletten "EİDS Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri" hizmetine giriş yapılması gerekecek. Açılan sayfada sağ üst köşede yer alan, "Yetkilendirme İşlemleri" butonuna tıklanacak. Bu aşamada kişinin maliki olduğu taşınmazlar listelenecek ve ilana verilmek istenen taşınmaz seçilecek. Açılacak sayfada, "Yetki Belgesi Numarası" bölümüne yetkilendirilmek istenen emlak işletmesinin yetki belgesi numarası girilecek. Yetki belgesi numarası emlak işletmesinden öğrenilebileceği gibi https://ttbs.gtb.gov. tr/Home/BelgeSorgula linkinden de emlak işletmesi bilgileriyle sorgulama yapılarak öğrenilebilecek. Son olarak, "Yetki Bitiş Tarihi" seçilecek ve işlemler kaydedilecek.