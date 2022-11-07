Beyazlıktan parıl parıl parlayacak klozet için... Klozetteki kireci, sararmayı ortadan kaldırıp atacak!

Klozetteki kir eğer temizlenmezse kireç haline dönüşür ve sarı lekelerin temizlemesi hayli zorlaşır. Bu yüzden işimizi sağlama almak için sık sık klozet temizliğine önem vermeliyiz.Sararmış tuvalet temizliği için çamaşır suyu ya da krem temizleyici kullanabilirsiniz. Çamaşır suyu dökerek sararmış alanı temizleyebilir ya da krem temizleyiciyi 5 dakika beklettikten sonra kirli alanı fırçalayabilirsiniz. Fakat bu formülle tek seferde bembeyaz bir klozete kavuşmanız mümkün. İşte kararmayı ve lekeleri ortadan kaldıracak o mucize formül...