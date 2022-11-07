Beyazlıktan parıl parıl parlayacak klozet için... Klozetteki kireci, sararmayı ortadan kaldırıp atacak!
Klozette oluşan bazı lekeler inatçı ve can sıkıcı olabiliyor. Lavabo ve klozette sarı leke neden olur, tuvaletteki sarı lekeler nasıl çıkar diye merak ediyor olabilirsiniz. İşte o lekelerin sebebi ve ortadan kaldıracak mucize formül...
Klozetteki kir eğer temizlenmezse kireç haline dönüşür ve sarı lekelerin temizlemesi hayli zorlaşır. Bu yüzden işimizi sağlama almak için sık sık klozet temizliğine önem vermeliyiz.Sararmış tuvalet temizliği için çamaşır suyu ya da krem temizleyici kullanabilirsiniz. Çamaşır suyu dökerek sararmış alanı temizleyebilir ya da krem temizleyiciyi 5 dakika beklettikten sonra kirli alanı fırçalayabilirsiniz. Fakat bu formülle tek seferde bembeyaz bir klozete kavuşmanız mümkün. İşte kararmayı ve lekeleri ortadan kaldıracak o mucize formül...
SERT SU NEDİR?
Sert su; yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum mineralleri içeren sudur. Eğer musluk suyunuz sertse, muhtemelen doğru temizlik ürünlerini kullanmadığınız sürece banyo ve tuvaletinizdeki sarı su lekesi oluşmaya devam edecek ve zamanla yer edecektir.
Sarı lekenin ikinci nedeni ise yağlardır. Banyo ve tuvalette, lavabo ve klozete yağ dökülmez diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız… Ancak bir düşünün, elinize, yüzünüze sürdüğünüz yağ bazlı kremler, banyo temizliğinde kullandığınız yağ içeren temizleyiciler, bu sarı lekelerin nedeni olabilir mi? Cevabımız; evet! Peki, çözüm ne olabilir? Çözüm doğru temizlik ürünü kullanarak düzenli temizlik yapmak.
KLOZETTEKİ SARI LEKELER NASIL TEMİZLENİR?
Sert su sebebiyle klozet ve alaturka tuvaletinizde sarı lekelenmeler meydana gelmiş olabilir. İşte, 4 ayrı yöntemle adım adım sarı leke temizliği!
Bunun için 4 ayrı yöntemimiz var siz hangisini isterseniz onu tercih edebilirsiniz hepsi etkili ve klozetinizi pırıl pırıl yapacaktır. Ben evinizde hangi malzemeler varsa o yöntemi denemenizi tavsiye ederim.