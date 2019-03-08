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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sarıyer esnafına ziyaret

08.03.2019 18:14

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Sarıyer esnafını ziyaret etti. Kadınlar günü dolayısı ile kadınlara çiçek de dağıtan Albayrak, vatandaşın sorunlarını dinledi.


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