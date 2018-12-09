Bedelli askerlikte kapılar açıldı! İşte bedelli askerler ve aldıkları eğitim

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yüz binlerce yükümlü, spordan atışa varana kadar askerlikle ilgili birçok eğitim alıyor. Silah altına alınan yükümlülerin eğitimine ilişkin ilk görüntüler geldi. İşte yüksek disiplin altında tüfekli-rüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerlerin eğitimlerinden görüntüler...

9 Aralık 2018 Pazar, 14:18:25 Güncelleme: 14:39:44
Bedelli askerlikte kapılar açıldı! İşte bedelli askerler ve aldıkları eğitim

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, spordan atışa kadar birçok eğitimi alıyor, komutanlarının emirlerini yüksek disiplin içinde yerine getiriyor.

Bedelli askerlikte kapılar açıldı! İşte bedelli askerler ve aldıkları eğitim

AA ekibi, bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin temel askerlik eğitimlerini görüntüledi.

Bedelli askerlikte kapılar açıldı! İşte bedelli askerler ve aldıkları eğitim

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay Komutanlığında silah altına alınan bedelli askerlikyükümlüleri eğitimlerini eksiksiz yerine getiriyor. Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor.

Bedelli askerlikte kapılar açıldı! İşte bedelli askerler ve aldıkları eğitim

Bedelli askerlik yükümlülerinin bir diğer eğitimi ise tek er muharebe eğitiminden oluşuyor. Askerler bu kapsamda yön tayini ve mesafe tahmini eğitimleri de alıyor.

Bedelli askerlikte kapılar açıldı! İşte bedelli askerler ve aldıkları eğitim

Birlikteki yürüyüş eğitimlerini "Topçu marşı" ile yapan askerler temel beden eğitimini ise tüfekli ve tüfeksiz olarak yerine getiriyor. Bedelli askerlik uygulamasından yararlananlara kısa sürede askerliğin temeli olan disiplin ve temel bilgilerin kazandırılması için gerekli tüm özen gösteriliyor.

Öğretim atışları kapsamında 25 metredeki hedefi vuran bedellilerin edecekleri askerlik yeminine kadar eğitimleri devam ediyor.

Ayrıca bedelli askerlerin silah altında kalacakları kısa süre içinde, koğuş, istirahat imkanları, banyo, berber ve benzeri kolaylık tesisleri yönünden hiçbir problemle karşılaşmamaları için diğer askerlerde de olduğu gibi gerekli tüm tedbirler alınıyor.

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