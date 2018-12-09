Elazığ'da öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi

Elazığ'da davet edildiği öğrenci evinde tıp öğrencisi Fatih Şemsettin A. ve pratisyen doktor olan sevgilisi tarafından öldürülen Fırat Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi.

9 Aralık 2018 Pazar, 15:20:34 Güncelleme: 16:40:07
Elazığda öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi

Elazığ'da, bir öğrenci evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin için tören düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi morgu önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Elazığda öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi

Törene katılan Girgin'in eşi Feyza, oğlu Mustafa Can (16), kızı Zeynep Ahsen Girgin (7) ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Elazığda öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi

Törende konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, acı bir olaydan dolayı bir arada olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Girgin'in her yönüyle kendini yetiştirmiş, fedakar ve başarılı bir hekim ve akademisyen olduğunu ifade eden Demirdağ, şöyle konuştu:

"Toplumda özellikle bir şiddet sarmalı almış gidiyor. Her gün televizyonlarda izliyoruz. Yol vermedin çek adamı vur, yok bana ters baktın adamı vur. Bu tür olaylar, hele hele bizim kültürümüzde, inanç sistemimizde, insanlık sistemimizde şiddetin olmaması gerekiyor. Şiddeti herkesin reddetmesi, şiddete başvuran herkesin ayıplanması ve kınanması gerekiyor. Bu açıdan hepimize büyük görevler düşüyor."

Elazığda öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi

Çeşitli savunma mekanizmasının şiddet olmaması gerektiğini aktaran Demirdağ, "Olay gerçekten çok üzücü, hayatının baharında genç bir kardeşimizi bugün menfur bir olay münasebetiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Hakkın rahmetine yolluyoruz, Allah gani gani rahmet eylesin. Başta ailesi olmak üzere tüm Fırat Üniversitesi ailesine, sağlık camiasına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

DOÇ. DR. MUSTAFA GİRGİN'İN CENAZE TÖRENİNİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Elazığda öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ise yaşanan olay karşısında büyük üzüntü duyduklarını aktararak, Girgin ailesine sabır diledi.

Törene Girgin'in ailesi ve yakınları, tıp öğrencileri, meslektaşları ve sağlık çalışanları katıldı.

Törenin ardından İzzet Paşa Camisi'ne götürülen Girgin'in cenazesi, burada kılınacak namazın ardından tarihi Harput Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek.

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