Elazığda öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi

Elazığ'da öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi
Elazığ'da davet edildiği öğrenci evinde tıp öğrencisi Fatih Şemsettin A. ve pratisyen doktor olan sevgilisi tarafından öldürülen Fırat Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi.
Törende konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, acı bir olaydan dolayı bir arada olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Girgin'in her yönüyle kendini yetiştirmiş, fedakar ve başarılı bir hekim ve akademisyen olduğunu ifade eden Demirdağ, şöyle konuştu:
"Toplumda özellikle bir şiddet sarmalı almış gidiyor. Her gün televizyonlarda izliyoruz. Yol vermedin çek adamı vur, yok bana ters baktın adamı vur. Bu tür olaylar, hele hele bizim kültürümüzde, inanç sistemimizde, insanlık sistemimizde şiddetin olmaması gerekiyor. Şiddeti herkesin reddetmesi, şiddete başvuran herkesin ayıplanması ve kınanması gerekiyor. Bu açıdan hepimize büyük görevler düşüyor."
Çeşitli savunma mekanizmasının şiddet olmaması gerektiğini aktaran Demirdağ, "Olay gerçekten çok üzücü, hayatının baharında genç bir kardeşimizi bugün menfur bir olay münasebetiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Hakkın rahmetine yolluyoruz, Allah gani gani rahmet eylesin. Başta ailesi olmak üzere tüm Fırat Üniversitesi ailesine, sağlık camiasına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
DOÇ. DR. MUSTAFA GİRGİN'İN CENAZE TÖRENİNİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN
İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ise yaşanan olay karşısında büyük üzüntü duyduklarını aktararak, Girgin ailesine sabır diledi.
Törene Girgin'in ailesi ve yakınları, tıp öğrencileri, meslektaşları ve sağlık çalışanları katıldı.
Törenin ardından İzzet Paşa Camisi'ne götürülen Girgin'in cenazesi, burada kılınacak namazın ardından tarihi Harput Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek.