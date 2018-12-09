Elazığda öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için cenaze töreni düzenlendi

Törende konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, acı bir olaydan dolayı bir arada olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Girgin'in her yönüyle kendini yetiştirmiş, fedakar ve başarılı bir hekim ve akademisyen olduğunu ifade eden Demirdağ, şöyle konuştu:

"Toplumda özellikle bir şiddet sarmalı almış gidiyor. Her gün televizyonlarda izliyoruz. Yol vermedin çek adamı vur, yok bana ters baktın adamı vur. Bu tür olaylar, hele hele bizim kültürümüzde, inanç sistemimizde, insanlık sistemimizde şiddetin olmaması gerekiyor. Şiddeti herkesin reddetmesi, şiddete başvuran herkesin ayıplanması ve kınanması gerekiyor. Bu açıdan hepimize büyük görevler düşüyor."