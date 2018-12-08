Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdarda

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da
Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan engelli çocuklarla yakından ilgilendi.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 15:55:58
Güncelleme: 16:37:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan engelli çocuklarla yakından ilgilendi.
Bağlama çalmasıyla meşhur Çağatay Aras'ın Başkan Erdoğan'a sarılması görenlere duygulu anlar yaşattı