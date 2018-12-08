Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da

Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan engelli çocuklarla yakından ilgilendi.

8 Aralık 2018 Cumartesi, 15:55:58 Güncelleme: 16:37:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdarda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan engelli çocuklarla yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdarda

Bağlama çalmasıyla meşhur Çağatay Aras'ın Başkan Erdoğan'a sarılması görenlere duygulu anlar yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdarda
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