Bedelli askerler hangi eğitimi alıyor? Bedelli askerlerin bir günü nasıl geçiyor? 09 Aralık 2018, Pazar

Bedelli askerlik uygulaması ile binlerce yükümlü askerlik görevini 21 içinde yerine getirdi. Peki, bedelli askerlik nasıl yapılıyor, bedelli askerlik yapanlar bir gününü nasıl geçiriyor? A Haber ekibi Kırklareli’nde bedelli askerlerle bir gün geçirdi. İşte izlenimler…

