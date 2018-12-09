Bedelli askerlik uygulaması ile binlerce yükümlü askerlik görevini 21 içinde yerine getirdi. Peki, bedelli askerlik nasıl yapılıyor, bedelli askerlik yapanlar bir gününü nasıl geçiriyor? A Haber ekibi Kırklareli’nde bedelli askerlerle bir gün geçirdi. İşte izlenimler…
Bedelli askerler hangi eğitimi alıyor? Bedelli askerlerin bir günü nasıl geçiyor?09 Aralık 2018, Pazar
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