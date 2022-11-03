Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Yunanlıları çıldırttı' dedi Yunanlılar yine çıldırdı
ATV, A Haber, A Para, ve A News ortak yanınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile ilgili "Akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Tayfun testi Yunanlıları çıldırttı" dedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Atina'da büyük ses getirdi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın , ATV, A Haber, A Para, ve A News ortak canlı yayınındaki açıklamaları Yunan basınında gündem oldu. Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını artıran Yunanistan'a 'Akıllarını başlarına almaları gerekiyor' diyen Erdoğan'ın sözleri manşetten verildi. Türk savunma sanayiini yakın markajına alan Yunanistan'da 'Tayfun' füzesinin sık sık gündem olmasını da değerlendiren Erdoğan, "Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanları ürkütmeyi başladı." ifadelerini kullanmıştı.
"DAHA NİCELERİNİN MÜJDELERİNİ VERECEĞİZ"
Başkan Erdoğan dünkü açıklamalarında, "Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısından çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafisini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanları ürkütmeyi başladı. Cenk ve Gezgin gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz. İçeriden ve dışarıdan engellemelere rağmen savunma sanayimizi buralara getirdik. 2023 yılında milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Kızılelma şu anda hızla devam ediyor." ifadleerini kullandı.
"YUNANİSTAN'IN AKLINI BAŞINA ALMASI GEREKİYOR"
Yunan provokasyonlarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumu kabul etmek mümkün değil. Biz de sessiz ve tepkisiz kalamayız. Laf üretmek yerine biz iş üreteceğiz. Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım." dedi.
TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER
Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında yankılandı. Proto Thema, Başkan Erdoğan'ın sözlerini, "Yunanistan aklı başına gelsin - Yunanlar Tayfun'umuzdan korktu" başlığı ile okurlarına sundu. 2023 için milli bir savaş uçağı ve Türk fırkateyni sözü verdiğini belirtti.