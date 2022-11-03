Başkan Recep Tayyip Erdoğan ’Yunanlıları çıldırttı’ dedi Yunanlılar yine çıldırdı

"DAHA NİCELERİNİN MÜJDELERİNİ VERECEĞİZ"

Başkan Erdoğan dünkü açıklamalarında, "Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısından çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafisini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanları ürkütmeyi başladı. Cenk ve Gezgin gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz. İçeriden ve dışarıdan engellemelere rağmen savunma sanayimizi buralara getirdik. 2023 yılında milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Kızılelma şu anda hızla devam ediyor." ifadleerini kullandı.