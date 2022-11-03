Provokatör Yunanistan'ı titreten sonuçlar! İşte Türkiye-Yunanistan askeri güç kıyaslaması!
Son günlerde provokatörlüğe soyunan Yunansitan, Ege'de tansiyonu arttırmak için elinde geleni yapıyor. Haddini aşan bu girişimler nedeniyle iki ülke arasında gerilimin artmasına neden oluyor. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçlerinin merak edilmesine neden oldu. İşte Yunanistan'ı titreten askeri güç kıyaslaması...
İki ülke arasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' demesi ile iki ülke arasında tırmanan gerilim nedeniyle Yunan basınında sık sık sıcak çatışma endişesi gündeme gelirken Business Insider iki ülkenin askeri gücünü kıyasladı.
Türkiye ve Yunanistan'ın 1952'den bu yana NATO müttefiki olduğu ve NATO'nun en eski iki üyesi olduğu ifade edilen haberde, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların ittifaktan öncesine dayandığı belirtildi.
Son yıllarda iki ülke arasındaki gerilimin arttığına dikkat çekilen haberde, Yunanistan'ın silahlanma yarışına girdiği belirtildi. NATO ittifakında gayrisafi yurt içi hasıla içindeki en yüksek harcamayı yapan ülkenin Yunanistan olduğu açıklandı.
Yunanistan'ın savunma harcamalarının büyük oranda geleneksel personel maliyetlerine gitse de ülkede özellikle hava ve deniz filosuna büyük önem verildiğine dikkat çekildi.