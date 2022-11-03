İş arayanlara YENİ YIL HEDİYESİ! 9 bin TL maaşla DEVLETE MEMUR ALIMI! O tarihte başlıyor

İş arayanlara müjde! Binlerce kamu personeli alımı yapılacak. 2023 yılında en az 9 bin TL maaşla memur alımı yapılacak. Yeni yıla iş güç sahibi olarak girmek isteyenler için müjdeli haber geldi. Ocak 2023'te başlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yılbaşından itibaren emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulacağı belirtiliyor. Emekli olacakların yerine gençler istihdam edilecek. Böylece yılda ortalama 80-100 bin personel alımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personel sayısı da oldukça yüksek olacak. İlk olarak öğretmenden doktora, polisten eczacıya, bekçiden din görevlisine kadar 20 bin memur alınacak. Daha sonrasında memur kadrolarına yerleştirmeler yapılacak. İşte merak edilenler...