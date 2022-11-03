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İş arayanlara YENİ YIL HEDİYESİ! 9 bin TL maaşla DEVLETE MEMUR ALIMI! O tarihte başlıyor

Türkiye'de istihdamın yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde yıllık ortalama 890 bin kişi artırılması, nitelikli iş gücü için dijital dönüşüm ve salgın sürecinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre çeşitli düzenlemeler yapılması planlanıyor.

takvim.com.tr
03.11.2022 11:34 - Son Güncelleme: 03.11.2022 11:34
İş arayanlara YENİ YIL HEDİYESİ! 9 bin TL maaşla DEVLETE MEMUR ALIMI! O tarihte başlıyor

İş arayanlara müjde! Binlerce kamu personeli alımı yapılacak. 2023 yılında en az 9 bin TL maaşla memur alımı yapılacak. Yeni yıla iş güç sahibi olarak girmek isteyenler için müjdeli haber geldi. Ocak 2023'te başlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yılbaşından itibaren emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulacağı belirtiliyor. Emekli olacakların yerine gençler istihdam edilecek. Böylece yılda ortalama 80-100 bin personel alımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personel sayısı da oldukça yüksek olacak. İlk olarak öğretmenden doktora, polisten eczacıya, bekçiden din görevlisine kadar 20 bin memur alınacak. Daha sonrasında memur kadrolarına yerleştirmeler yapılacak. İşte merak edilenler...

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İş arayanlara YENİ YIL HEDİYESİ! 9 bin TL maaşla DEVLETE MEMUR ALIMI! O tarihte başlıyor

2023-2025 yıllarına ilişkin OVP'den yaptığı derlemeye göre, politika ve tedbirlerle yüksek seviyeye getirilen istihdam ve iş gücüne yönelik gelecek üç yılda stratejik adımlar atılacak.

İş arayanlara YENİ YIL HEDİYESİ! 9 bin TL maaşla DEVLETE MEMUR ALIMI! O tarihte başlıyor

Program döneminde özellikle iş gücü piyasasına yönelik yapısal reformlarla hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılması, artış eğiliminin sürdürülmesi öngörülüyor.

İş arayanlara YENİ YIL HEDİYESİ! 9 bin TL maaşla DEVLETE MEMUR ALIMI! O tarihte başlıyor

Söz konusu süreçte istihdamın yıllık ortalama 890 bin kişi artırılması hedefleniyor. İş gücüne katılımdaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak geriletilip, 2025 yılında yüzde 9,6 seviyesine çekilmesi amaçlanıyor.

İş arayanlara YENİ YIL HEDİYESİ! 9 bin TL maaşla DEVLETE MEMUR ALIMI! O tarihte başlıyor

Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi amacıyla bölgesel ve sektör odaklı eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak, mesleki eğitim programlarının dijital ve yeşil dönüşümün gereklerine cevap verecek şekilde güncellenmesi öngörülüyor.

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