Türkiye "iç cephe" derken DEM'den skandal bildiri! Çarpıcı değerlendirme: Kimleri aparat olarak kullandıkları açık değil mi?

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli (AA)

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Emperyalist kapitalist rekabetin doğasındaki savaş eğiliminin giderek güç ve yaygınlık kazandığı bir dönemden geçiyoruz."

"Uyguladığı yayılmacı ve sömürgeci politikalarla Orta Doğu'daki gelişmelerde denklem dışında kalan AKP-MHP iktidarı, Türkiye halklarını tehlikeli bir politik gerçeklikle yüz yüze bırakmıştır."

TALİMAT KANDİL'DEN Mİ?

DEM'in süreci baltalama girişimleri "Talimat Kandil'in Amerikancı bloğundan mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"KİMLERİ APARAT OLARAK KULLANDIKLARI AÇIK DEĞİL Mİ?"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Övür, "Kardeşlik çağrılarına verilen cevaba bakın... Daha vahimi adamlar kendi gerçekliklerinin de farkında değil, O emperyalist güçlerin bölgeyi nasıl kan gölüne çevirdikleri ve kimleri aparat olarak kullandıkları açık değil mi?DEM'in bu cevabı aslında şaşırtmadı. Sadece bugün değil dün de PKK'nın sivil ayağı DEP'ten DEM'e hiçbiri siyaset üretemedikleri gibi irade de koyamadı. Ve her defasında açılım süreçlerinin sabote edilmesinde ciddi rol oynadı. Son çözüm sürecinin çökmesinin asıl nedeni de dönemin HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, ABD ve Kandil işbirliğiydi." dedi.

"Öcalan irademiz" diyen HDP yöneticilerinin hiçbiri Öcalan'ın 21 Mart 2013'te Diyarbakır Meydanı'nda okunan mektubunda söylediklerinin gereğini yapmadığına dikkat çeken Övür, "Ne silah bırakmaya destek verdiler ne de "Misak-ı Milli" yaklaşımının ne anlama geldiğinden söz ettiler.

En azından iç cepheyi güçlendirme ve "birlikte yaşama" formülü olan şu satırlar hiçbirinin ağzından bir daha duyulmadı:

"Binlerce yıllık bu büyük medeniyeti farklı ırklarla, dinlerle, mezheplerle kardeşçe ve dostça birlikte yaşayan, birlikte inşa eden Kürtler için Dicle ile Fırat, Sakarya ve Meriç'in kardeşidir. Ağrı ve Cudi Dağı, Kaçkar ve Erciyes'in dostudur. Halay ve delilo, horon ve zeybekle hısım akrabadır. Tıpkı yakın tarihte Misak-ı Milli çerçevesinde Türklerin ve Kürtlerin öncülüğünde gerçekleşen Milli Kurtuluş Savaşı'nın daha güncel, karmaşık ve derinleşmiş bir türevini yaşıyoruz."

Hâlâ 20'nci yüzyıl paradigmasına takılıp kalan, KCK'nın bile gerisine düşen bu "siyasi" kadrolara rağmen toplumda "birlikte yaşama" iradesi var ve terörün bitirilmesi isteniyor. Süreç doğru yönetilirse bu kez "küresel tuzaklar" da etkili olamayacağı için başarmak mümkün!" ifadelerini kullandı.