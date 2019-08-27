Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün kapılarını açan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'yi birlikte inceledi. İşte o anlar kameralara böyle yansıdı...
Başkan Erdoğan Putin'le birlikte Rus savaş uçağı SU-57'yi inceledi (Video)27.08.2019 14:14
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