Başkan Erdoğan Putin'le birlikte Rus savaş uçağı SU-57'yi inceledi (Video) 27.08.2019 14:14

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün kapılarını açan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'yi birlikte inceledi. İşte o anlar kameralara böyle yansıdı...