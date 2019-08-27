Ankara'da 'Prizma' operasyonu! Devremülk sahiplerini 1 milyon TL dolandırdılar
Ankara polisi, devremülk sahiplerini hisselerini yabancılara değerinden daha fazla fiyata satacakları vaadi ile 1 milyon lira dolandıran kişileri yakaladı. Düzenlenen operasyonda bu kirli oyunun adına "Prizma" adını veren 44 şüpheli gözaltına alındı.
27.08.2019 10:23
- Son Güncelleme: 27.08.2019 10:28
Devremülk sahiplerininin hisselerini yabancılara daha fazla fiyata satacakları vaadiyle 55 kişiyi dolandırarak bir milyondan fazla vurgun yaptıkları iddiasıyla 44 şüpheli, 3 ilde şafak vaktinde yapılan eş zamanlı "Prizma" operasyonuyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından, yaklaşık 3 aylık çalışma sonucunda Ankara, Muğla ve Denizli'de şafak vaktinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 44 kişiyi gözaltına aldı.
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