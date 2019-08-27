Ankara'da 'Prizma' operasyonu! Devremülk sahiplerini 1 milyon TL dolandırdılar 

Ekipler, şüphelilerin, Ankara'daki çeşitli tesislerde devremülkü olan kişileri arayarak, hisselerini yabancılara değerinden daha fazla satacakları vaadinde bulunup 55 kişiyi dolandırdığını ve bu sayede 1 milyon liradan fazla vurgun yaptıklarını belirledi.