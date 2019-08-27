GaleriGüncel

Ankara'da 'Prizma' operasyonu! Devremülk sahiplerini 1 milyon TL dolandırdılar 

Ankara polisi, devremülk sahiplerini hisselerini yabancılara değerinden daha fazla fiyata satacakları vaadi ile 1 milyon lira dolandıran kişileri yakaladı. Düzenlenen operasyonda bu kirli oyunun adına "Prizma" adını veren 44 şüpheli gözaltına alındı.

27.08.2019 10:23 - Son Güncelleme: 27.08.2019 10:28
Ankara'da 'Prizma' operasyonu! Devremülk sahiplerini 1 milyon TL dolandırdılar

Devremülk sahiplerininin hisselerini yabancılara daha fazla fiyata satacakları vaadiyle 55 kişiyi dolandırarak bir milyondan fazla vurgun yaptıkları iddiasıyla 44 şüpheli, 3 ilde şafak vaktinde yapılan eş zamanlı "Prizma" operasyonuyla gözaltına alındı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ankara'da 'Prizma' operasyonu! Devremülk sahiplerini 1 milyon TL dolandırdılar

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından, yaklaşık 3 aylık çalışma sonucunda Ankara, Muğla ve Denizli'de şafak vaktinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 44 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da 'Prizma' operasyonu! Devremülk sahiplerini 1 milyon TL dolandırdılar

Ekipler, şüphelilerin, Ankara'daki çeşitli tesislerde devremülkü olan kişileri arayarak, hisselerini yabancılara değerinden daha fazla satacakları vaadinde bulunup 55 kişiyi dolandırdığını ve bu sayede 1 milyon liradan fazla vurgun yaptıklarını belirledi.

Ankara'da 'Prizma' operasyonu! Devremülk sahiplerini 1 milyon TL dolandırdılar

Devremülk satışına ait EFT çıktısını gösteren şüphelilerin, nakit parası olan mağdurlardan paralarını aldıkları, nakdi olmayanlara da kredi çektirdikleri tespit edildi.

Ankara'da 'Prizma' operasyonu! Devremülk sahiplerini 1 milyon TL dolandırdılar

"Prizma" adını vermişler

Şüphelilerin uyguladıkları bu yönteme "Prizma" adını verdikleri öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan'dan ecdada vefa! Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti
Başkan Erdoğan'dan ecdada vefa! Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti