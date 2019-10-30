Başkan Erdoğan'dan sporculara asker selamıyla destek! Dakikalarca alkışlandı

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı:

ASKER SELAMINDAN KORKUYORLAR

"Vatandaşlarımızın uğradıkları saldırılar ve haksızlıklar karşısında her türlü girişimde bulunacak ve hesap soracağız. Eskiden beri Ermeni terör örgütlerini ve PKK'yı, FETÖ'yü destekleyenler bunu yapabiliyorsa, bizim vatandaşlarımız da aynı başarıyı gösterebilmelidir. Gücünü ortaya koyduğunda kendine çeki düzen vermeyecek hiçbir ülke yoktur. Bunlar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askerini selamlayan sporculardan korkacak kadar zavallıdır. Sporcularımızın selamından korkacak kadar zavallılar. Bir kız tekvandocumuz şampiyon oluyor, asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. Bunların durumu bu. Kararlılıkla selamınızı vereceğiz, yola devam edeceğiz. Ayrılıklara, çekişmelere, husumetlere son verme zamanı gelmiştir. Avrupalı ve ABD'li Türklere yakışan budur. Bu konuda yapılacak tüm girişimlere destek vereceğiz."