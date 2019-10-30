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İşte PKK/YPG'nin kullandığı o karargahlar! Bu yöntemleri kullanmışlar...

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgelerde yapılan çalışmalar devam ediyor. Suriye Milli Ordusu askerleri, terör örgütünün Suriye'de kullandıkları sözde karargahları didik didik ederek tünel ağını ortaya çıkarıyor.

30.10.2019 13:13 - Son Güncelleme: 30.10.2019 13:13
İşte PKK/YPG'nin kullandığı o karargahlar! Bu yöntemleri kullanmışlar...

Suriye Milli Ordusu askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen sözde karargahları didik didik arayarak tünel ağını ortaya çıkarıyor.

İşte PKK/YPG'nin kullandığı o karargahlar! Bu yöntemleri kullanmışlar...

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Tel Abyad kentinde teröristlerin sözde karargah ve gizlenmek için kullandığı yerlerde mühimmat, patlayıcı ve mayın arama çalışmalarını sürdürüyor.

İşte PKK/YPG'nin kullandığı o karargahlar! Bu yöntemleri kullanmışlar...

Teröristlerin daha önce kullandığı binalara giren SMO askerleri, her yeri didik didik arıyor. Kontrollü bir şekilde binalara giren askerler, içeride terörist olma ihtimaline karşı tedbiri elden bırakmıyor. Teröristlerin kazdığı tünelleri de tespit eden askerler, giriş ve çıkışları patlayıcı kullanarak kapatıyor.

İşte PKK/YPG'nin kullandığı o karargahlar! Bu yöntemleri kullanmışlar...

TERÖRİSTLERİN BARINMA YERLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Terör örgütünün sözde karargahlarına da giren askerler, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirdi. Duvarlarda terör örgütüne ait yazılar ile üyelerine ait fotoğraflar olduğu görüldü. SMO askerleri, teröristlerin fotoğraflarını duvarlardan sökerek yere attı.

İşte PKK/YPG'nin kullandığı o karargahlar! Bu yöntemleri kullanmışlar...

Birçok odadan oluşan sözde karargahların yatmak için de kullanıldığı gözlendi. Kum torbaları ile kapatılan yerlerden ise Türkiye tarafının gözlendiği belirlendi.

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