İşte PKK/YPG'nin kullandığı o karargahlar! Bu yöntemleri kullanmışlar...

Teröristlerin daha önce kullandığı binalara giren SMO askerleri, her yeri didik didik arıyor. Kontrollü bir şekilde binalara giren askerler, içeride terörist olma ihtimaline karşı tedbiri elden bırakmıyor. Teröristlerin kazdığı tünelleri de tespit eden askerler, giriş ve çıkışları patlayıcı kullanarak kapatıyor.