İşte ABD Temsilciler Meclisi'ndeki skandal tasarıya ret oyu veren isimler!
Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan elde edilen başarıyı hazmedemeyen ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı oylayarak bir skandala imza attı. Akıllarınca Türkiye'yi zor duruma sokacaklarını düşündükleri tasarıya 11 üye karşı çıktı. İşte ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan soykırım tasarına karşı çıkan isimler...
30.10.2019 14:41
- Son Güncelleme: 30.10.2019 14:41
Ankara ile Washington arasında, 13 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği toplantı öncesi yeni bir kriz patlak verdi.
ABD Temsilciler Meclisi'nden '1915 sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarı', skandal bir kararla geçti.
Temsilciler Meclisi'ndeki 106 Türkiye Dostluk Grubu üyesinin sınıfta kaldığı o oylamada 11 kongre üyesi
'ret' oyu kullandı. Kongrenin 3 Müslüman üyesinden 2'si 'evet', İlhan Omar ise 'çekimser' oy kullandı.
Aralarında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kardeşi Greg Pence'in de olduğu o isimler şöyle:
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