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İşte ABD Temsilciler Meclisi'ndeki skandal tasarıya ret oyu veren isimler!

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan elde edilen başarıyı hazmedemeyen ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı oylayarak bir skandala imza attı. Akıllarınca Türkiye'yi zor duruma sokacaklarını düşündükleri tasarıya 11 üye karşı çıktı. İşte ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan soykırım tasarına karşı çıkan isimler...

30.10.2019 14:41 - Son Güncelleme: 30.10.2019 14:41
İşte ABD Temsilciler Meclisi'ndeki skandal tasarıya ret oyu veren isimler!

Ankara ile Washington arasında, 13 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği toplantı öncesi yeni bir kriz patlak verdi.

ABD Temsilciler Meclisi'nden '1915 sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarı', skandal bir kararla geçti.

Temsilciler Meclisi'ndeki 106 Türkiye Dostluk Grubu üyesinin sınıfta kaldığı o oylamada 11 kongre üyesi
'ret' oyu kullandı. Kongrenin 3 Müslüman üyesinden 2'si 'evet', İlhan Omar ise 'çekimser' oy kullandı.

Aralarında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kardeşi Greg Pence'in de olduğu o isimler şöyle:

İşte ABD Temsilciler Meclisi'ndeki skandal tasarıya ret oyu veren isimler!

TOM COLE
Türkiye-Avrupa Birliği KPK Başkanı İsmail Emrah Karayel, AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik ve Istanbul Milletvekili (MP) Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Dr. Ravza Kavakçı Kan ile yakın temas halinde.

İşte ABD Temsilciler Meclisi'ndeki skandal tasarıya ret oyu veren isimler!

LARRY BUCSHON
2011'den bu yana Indiana'nın 8. kongre bölgesinin ABD Temsilcisi olan Larry Bucshon Amerikalı bir politikacı ve doktordur. Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesidir.

İşte ABD Temsilciler Meclisi'ndeki skandal tasarıya ret oyu veren isimler!

GREG PENCE
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kardeşi Greg Pence, asker kökenli bir siyasetçi. Cumhuriyetçi kongre üyelerinin şahin kanadında yer alan Pence, Temsilciler Meclisi'ndeki Trump'ın en şiddetli savunucularından.

İşte ABD Temsilciler Meclisi'ndeki skandal tasarıya ret oyu veren isimler!

SUSAN BROOKS
Eski savcı olan Susan Brooks, Indiana'nın 5. kongre bölgesi için bir Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi üyesidir.

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