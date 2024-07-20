Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs'ta birlik mesajı: "Yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarında açıklamalarda bulundu.
YARIM ASIR ÖNCE OLDUĞU GİBİ YİNE TEK YÜREĞİZ
İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün KKTC'de bulunmalarının Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, değerli genel başkanlar, kıymetli gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Barış harekatının 50. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.