Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs'ta birlik mesajı: "Yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz"

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YARIM ASIR ÖNCE OLDUĞU GİBİ YİNE TEK YÜREĞİZ

İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün KKTC'de bulunmalarının Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız." dedi.