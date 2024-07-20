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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024, 11:48 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 11:48

Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalarda bulundu. İktidar ve muhalefet olarak Kıbrıs'ta bulunmalarının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yürek, tek bileğiz. Bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır." dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, Başbakan Miçotakis'le yaptığı görüşmeyi anlatarak, "Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. İki devletli çözüm mesajı veren Erdoğan, KKTC'li gençlere de bir müjde verdi.

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