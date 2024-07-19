Küresel yazılım krizinin merkezinde şirket: CrowdStrike... ABD-Rusya krizinden İsrail bağlantısına...

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel yazılım sorununun odağındaki siber güvenlik şirketi CrowdStrike merak konusu oldu. Krizin merkezi haline gelen CrowdStrike ABD'deki devlet kurumlarında 2016'da tespit edilen siber saldırının Rusya ile bağlantısını tespit etmesinin yanı sıra Microsoft ile güvenlik konusundaki anlaşmazlıklarıyla da biliniyor. CrowdStrike'ın İsrail bağları da dikkat çekiyor...

Austin Teksas merkezli CrowdStrike'ın kurucularından ve halihazırda şirketin üst düzey yöneticisi (CEO) George Kurtz, Yahudi asıllı bir ABD vatandaşı. Sıkılıkla İsrail 'i ziyaret eden Kurtz, dijital alanlardaki firmalara yoğun yatırımlarıyla biliniyor.

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Şirketin bir diğer kurucusu olan Dmitri Alperovitch de Rusya doğumlu Yahudi asıllı bir ABD vatandaşı.

Piyasa değeri 85,3 milyar dolar olan şirkette yaklaşık 8 bin 500 kişi çalışıyor. ABD'li yatırım yönetim şirketi Blackrock'ın yüzde 6,99 ve Vanguard'ın yüzde 6,96 hisseye sahip olduğu şirkette, Morgan Stanley, State Street Corporation ve Geode Capital Management gibi birçok hissedar yer alıyor.