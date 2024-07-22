81 şehir arasından en zeki şehir ortaya çıktı! Türkiye IQ haritası sil baştan değişiyor!

Türkiye genelinde yapılan geniş çaplı bir araştırma, 81 ilin zeka seviyelerini detaylı bir şekilde ölçümledi. Her şehirden seçilen binlerce katılımcının yanıtladığı zeka testleri ve çeşitli sorular, Türkiye'nin zeka haritasını çıkarmak için kullanıldı. Bu kapsamlı çalışma, şehirlerin ortalama zeka puanlarını belirleyerek Türkiye'nin en zeki şehirlerini sıraladı. Katılımcılara uygulanan zeka testlerinin ve soruların dikkatli bir şekilde analiz edilmesi sonucunda, her bir şehrin zeka seviyesi ortaya kondu. Bu araştırma sonuçları, şehirler arası zeka puanlarının karşılaştırmalı bir değerlendirmesini sağlayarak önemli veriler sunuyor.